Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

3 minuty
S onemocněním ledvin žije v Česku až milion lidí, polovina o něm ale neví. Bolet totiž začne až v pokročilé fázi, když orgán začne selhávat. Každý rok tak musí začít docházet na dialýzu, která přirozenou funkci ledvin pomáhá nahradit, zhruba tisíc pacientů, kteří žádné potíže do té doby nepociťovali. Buď si krev čistí doma sami, nebo léčbu podstupují v nemocnici. Většina nemocných stále volí druhou možnost. I když nejlepším řešením je transplantace ledvin, každý ji podstoupit nemůže. Dialýzu proto vědci neustále vylepšují. Pravidelně tuto proceduru potřebuje v Česku zhruba šest tisíc lidí.