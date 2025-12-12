Emoce Toma Smithe vystačily na jeho první sólové album

Britský hudebník Tom Smith vydal své první ryze sólové album. V jeho názvu konstatuje, že ve tmě není nic, co by nebylo i ve světle. Smith je známý jako zpěvák a kytarista skupiny Editors, se kterou je spojen bezmála pětadvacet let.
Akustická kytara doprovázející klidný, skoro až konejšivý vokál, tak vypadá současná poloha zpěváka Toma Smithe. Na jeho první sólové nahrávce ho dále doprovázejí smyčce, piano a jemné žesťové nástroje. Dosud jej fanoušci znali ve výrazně odlišných kulisách.
Se skupinou Editors natočil celkem sedm alb. Některá rocková, jiná jemně elektronická nebo ryze taneční. V rozhovoru pro Českou televizi před dvěma lety poznamenal, že ho žádný jiný žánr momentálně neláká. „Vždycky záleží na konkrétních písních, jak si spolu rozumí, i na našem momentálním rozpoložení. Řekl bych, že jednou natočíme více akustické album. Myslím, že se to stane,“ připustil ale.
Emoce zůstaly
Trvalo pouhé dva roky, než se Smithovi jeho přání vyplnilo. Byť si svoji potřebu po umírněnějším výrazu musel saturovat sám. Co zůstalo beze změny, jsou vyšponované emoce. „Ani jedna klavírní nota není zbytečná, ani jedno smyčcové aranžmá není nepatřičné. Nejen pro ztracené duše, je to jedno z nejlepších alb zimy,“ napsal magazín Rolling Stone o nahrávce s názvem There Is Nothing In The Dark That Isn't There In The Light.
Na kost ohlodané texty o ztrátě, vzpomínkách i naději nechá Tom Smith v příštím roce rozeznít i v klubech po celé Evropě. Česko na mapě turné zatím schází.