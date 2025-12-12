Stávka proti návrhu rozpočtu omezila v Itálii dopravu i školy

Generální stávka omezila v pátek v Itálii veřejnou dopravu, zdravotnictví i školy. Svolala ji odborová centrála CGIL, a to na protest proti návrhu rozpočtu vlády premiérky Giorgii Meloniové. Protestu se podle CGIL zúčastnilo na půl milionu lidí.
CGIL, která celostátní stávku vyhlásila ve všech veřejných i soukromých sektorech, uvedla, že demonstrací se po celé zemi uskutečnilo více než padesát. Návrh rozpočtu označila za „nespravedlivý a škodlivý“.
CGIL požaduje, aby vláda vyčlenila v rozpočtu více peněz na zdravotnictví, školství a bydlení a aby zajistila větší bezpečnost na pracovišti. Proti rozpočtovému návrhu na nadcházející rok už před dvěma týdny svolaly stávku menší odbory.
Zhruba sto tisíc lidí protestovalo podle CGIL ve Florencii, v Miláně se shromáždil dav patnácti tisíc demonstrantů a v Bologni a Palermu okolo deseti tisíc lidí. Protesty se konaly i v Turíně, Modeně a Neapoli.
Rušily se spoje, studenti nešli do školy
Stávka nejvíce ovlivnila železniční provoz. Dálkové i regionální spoje nabíraly zpoždění nebo byly úplně zrušeny. Omezen byl provoz i veřejné dopravy, školy proto zrušily některé hodiny a studenti místo školy trávili pátek doma.
CGIL vyhlásila páteční stávku před měsícem. Meloniová a ministr dopravy Matteo Salvini tehdy řekli, že stávka je pokusem odborářů prodloužit si víkend. Vláda rozpočtový návrh stále brání, podle ní přináší úlevu občanům v podobě nižších daní a cílí na podporu rodin.