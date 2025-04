Italské Benátky začnou opět vybírat vstupné do města

Poplatek za vstup do historického města na laguně, které proslavil i mezinárodní filmový festival, se bude vybírat do konce července. Od velikonočního pátku budou návštěvníci Benátek platit od 8:30 do 16:00 hodin během dubna vstupné každý den, od května pak jen od pátku do neděle. Vstupné se netýká turistů, kteří mají ve městě ubytování, ti ale platí pobytovou taxu městu.

Vstupné samozřejmě neplatí obyvatelé města, ale ani rodáci z Benátek, osvobozeni jsou od poplatku též studenti, děti mladší 14 let či invalidé.