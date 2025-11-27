Most přes Moravu v Uherském Hradišti je po opravě znovu plně průjezdný


V Uherském Hradišti skončily práce na opravě a rozšíření silničního mostu přes řeku Moravu, od čtvrtka je opět plně průjezdný. Stavební úpravy za zhruba 57 milionů korun, které na mostě z roku 1954 výrazně omezovaly provoz, začaly letos v únoru. Most pojmenovaný po podnikateli Janu Antonínu Baťovi spojuje centrum Uherského Hradiště se sousedním Starým Městem. Vede po něm frekventovaná silnice I/55.

Během stavby byl most průjezdný pouze jedním pruhem v každém směru. Nyní se po něm řidiči mohou znovu pohybovat po dvou pruzích tam i zpět. „Cílem rekonstrukce bylo zajistit bezpečnější a plynulejší dopravu,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Práce zahrnovaly opravu izolace a odvodnění, výměnu mostních závěrů, chodníkových říms a zábradlí. Stavbaři rozšířili vozovku, zasáhli také do spodní stavby a nosné konstrukce a provedli údržbu mostních ložisek. Jízdní pruhy jsou nyní oproti minulosti širší o půl metru. Rozšířeny byly i chodníky, aby je mohli využívat také cyklisté.

Město upravilo i přilehlé nábřeží a křižovatky

Na rekonstrukci mostu navázalo město úpravami přilehlého Svatojiřského nábřeží a vybudováním světelné křižovatky. Na nábřeží se nyní řidiči mohou řadit do dvou pruhů a odbočit jak doprava na Uherské Hradiště, tak doleva na Staré Město. Na straně Rybáren vznikla nová křižovatka s přechody pro chodce řízenými semafory, autobusová zastávka a nové veřejné osvětlení.

S plným otevřením mostu a Svatojiřského nábřeží skončí také platnost výlukových jízdních řádů na linkách městské hromadné dopravy číslo 303, 306 a 311 a na krajské lince 300. „Od pátku 28. listopadu pojedou všechny spoje opět po standardních trasách, bez objízdných vedení přes ulice Jana Lucemburského, Otakarovu a Vodní. U linky 306 bude navíc obnoven jednosměrný vjezd do zastávky Tyršovo náměstí,“ uvedla uherskohradišťská radnice na svém webu.

Rekonstrukce mostu stála téměř 57 milionů korun. Podíl ŘSD činil 35,2 milionu korun bez DPH, příspěvek Uherského Hradiště představoval 9,6 milionu korun. Státní fond dopravní infrastruktury přispěl čtyřmi miliony korun, peníze poskytlo také Staré Město. Úpravy Svatojiřského nábřeží vyšly na 8,6 milionu korun.

Pohřeb starého bílého muže oživuje diskusi o korektnosti

Městské divadlo Zlín nastudovalo aktuální komedii o hyperkorektním světě. Hru Starý bílý muž uvádí v české premiéře, od stejných autorů, německých dramatiků Dietmara Jacobse a Moritze Netenjakoba, ale už jednu úspěšnou inscenaci na repertoáru má.
25. 11. 2025

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
24. 11. 2025Aktualizováno24. 11. 2025

Žhář ze Zlína půjde před soud, hrozí mu i výjimečný trest

Státní zástupce obžaloval muže, který dle policie letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. Žalobce ho viní z pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. České televizi to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Při požáru utrpěl zranění jeden člověk a škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. V případě odsouzení hrozí muži až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest.
24. 11. 2025

V noci na pondělí bude na většině území Česka sněžit, večer hrozí ledovka

V noci na pondělí bude podle meteorologů postupně od západu na většině území sněžit, do rána může napadnout až pět centimetrů sněhu. Při mrznoucích srážkách hrozí ledovka. V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh. Nejchladněji bylo na Šumavě a Krušných horách, kde bylo i kolem minus 25 stupňů Celsia. Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech napadl sníh. V Beskydech až 15 centimetrů.
23. 11. 2025

Komise schválila státní pomoc 450 milionů eur na rozšíření onsemi v Česku

Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
21. 11. 2025

Veterináři zachytili u zajíce brucelózu. Nemoc může nakazit člověka

Vlnitá horečka, maltská horečka, Bangova choroba, infekční zmetání skotu. Čtyři názvy – jedna nemoc. Choroba, která se oficiálně jmenuje brucelóza, se v Česku objevila po devíti letech. Napadá nejrůznější druhy divokých i hospodářských zvířat, ale může se přenést i na lidi, kteří se v jejich blízkosti pohybují.
20. 11. 2025

Aplikace zlínských vědců by mohla přesněji předpovídat bleskové povodně

Vědci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati skončili s testováním nové aplikace Flapris, která by mohla pomoci s přesnější předpovědí bleskových povodní. Systém správně odhadl nebezpečí ve třech ze čtyř případů, jak České televizi potvrdil jeden z tvůrců David Šaur. Podle něj včas určí místa, kde hrozí nebezpečí, kudy poteče voda a v jakém množství. Zpřesnit předpověď dokáže až na úroveň obcí. Systém budou vědci testovat ještě ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
14. 11. 2025
