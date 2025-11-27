Most přes Moravu v Uherském Hradišti je po opravě znovu plně průjezdný

V Uherském Hradišti skončily práce na opravě a rozšíření silničního mostu přes řeku Moravu, od čtvrtka je opět plně průjezdný. Stavební úpravy za zhruba 57 milionů korun, které na mostě z roku 1954 výrazně omezovaly provoz, začaly letos v únoru. Most pojmenovaný po podnikateli Janu Antonínu Baťovi spojuje centrum Uherského Hradiště se sousedním Starým Městem. Vede po něm frekventovaná silnice I/55.
Během stavby byl most průjezdný pouze jedním pruhem v každém směru. Nyní se po něm řidiči mohou znovu pohybovat po dvou pruzích tam i zpět. „Cílem rekonstrukce bylo zajistit bezpečnější a plynulejší dopravu,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.
Práce zahrnovaly opravu izolace a odvodnění, výměnu mostních závěrů, chodníkových říms a zábradlí. Stavbaři rozšířili vozovku, zasáhli také do spodní stavby a nosné konstrukce a provedli údržbu mostních ložisek. Jízdní pruhy jsou nyní oproti minulosti širší o půl metru. Rozšířeny byly i chodníky, aby je mohli využívat také cyklisté.
Město upravilo i přilehlé nábřeží a křižovatky
Na rekonstrukci mostu navázalo město úpravami přilehlého Svatojiřského nábřeží a vybudováním světelné křižovatky. Na nábřeží se nyní řidiči mohou řadit do dvou pruhů a odbočit jak doprava na Uherské Hradiště, tak doleva na Staré Město. Na straně Rybáren vznikla nová křižovatka s přechody pro chodce řízenými semafory, autobusová zastávka a nové veřejné osvětlení.
S plným otevřením mostu a Svatojiřského nábřeží skončí také platnost výlukových jízdních řádů na linkách městské hromadné dopravy číslo 303, 306 a 311 a na krajské lince 300. „Od pátku 28. listopadu pojedou všechny spoje opět po standardních trasách, bez objízdných vedení přes ulice Jana Lucemburského, Otakarovu a Vodní. U linky 306 bude navíc obnoven jednosměrný vjezd do zastávky Tyršovo náměstí,“ uvedla uherskohradišťská radnice na svém webu.
Rekonstrukce mostu stála téměř 57 milionů korun. Podíl ŘSD činil 35,2 milionu korun bez DPH, příspěvek Uherského Hradiště představoval 9,6 milionu korun. Státní fond dopravní infrastruktury přispěl čtyřmi miliony korun, peníze poskytlo také Staré Město. Úpravy Svatojiřského nábřeží vyšly na 8,6 milionu korun.