Celníci odhalili v bývalé prádelně na Zlínsku nelegální pálenici

Nelegální pálenici v někdejší prádelně na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zadrželi kompletní destilační zařízení a 49 litrů neznačeného a nezdaněného lihu. Únik na spotřební dani orientačně vyčíslili na 9162 korun. Výrobce musí počítat nejen s uhrazením daně, ale i s případnou pokutou až deset milionů korun, sdělil mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz.
Ve kterém městě či obci celníci 10. prosince při kontrole na pálenici narazili, mluvčí neupřesnil. „V prostoru bývalé prádelny bylo nalezeno kompletní destilační zařízení určené k výrobě lihu. V dalších místnostech se navíc nacházelo pět demižónů s vypáleným ovocným destilátem. Majitel zařízení přiznal, že pálení prováděl přibližně tři roky,“ uvedl Kubenz.
Muž celníkům k nalezeným lihovinám nepředložil žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních. „Alkohol byl vyráběn v žalostných podmínkách, které představovaly vážné riziko pro zdraví i bezpečnost,“ dodal Kubenz.
Ze zákona může být líh vyráběn pouze ve schváleném lihovaru, případně v pěstitelské pálenici s povolením ministerstva zemědělství. Neodborná výroba alkoholu představuje podle celníků vážné riziko. „Hrozí nejen exploze destilačního zařízení, ale i kontaminace alkoholu toxickým metanolem, jehož požití může způsobit závažné zdravotní komplikace,“ uvedl mluvčí.
Výroba domácí pálenky má ve Zlínském kraji letitou tradici. V prosinci 2016 v Halenkově na Vsetínsku domácí pálenice explodovala, při výbuchu tehdy zahynuli dva muži.