Provozovatelé pálenic teď mají díky dobré úrodě ovoce napilno. Například Obecní pálenice v Řepištích na Ostravsku se rozjela v půlce srpna a je v provozu každý den, třikrát týdně má dokonce noční směnu. Takový režim tu naposledy pamatují v roce 2018. Pálení ovoce vychází na konec podzimu kvůli dlouhému kvašení, které může trvat až dvacet týdnů. Na sektor však dopadá postupné navyšování spotřební daně. Ta rostla loni a letos o deset procent ročně, v roce 2026 se zvýší o dalších pět procent. Litr pálenky tak letos vyjde na 220 korun, příští rok to bude ještě více. Vyšší daň vede podle provozovatelů pálenic k nárůstu nelegálního domácího pálení, které je nebezpečné kvůli riziku možného výbuchu. Navíc může výsledný destilát potenciálně ohrozit zdraví konzumentů.
Někde mají i noční směny. Pálenice jedou naplno
před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
