Žhář ze Zlína půjde před soud, hrozí mu i výjimečný trest

Státní zástupce obžaloval muže, který dle policie letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. Žalobce ho viní z pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. České televizi to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Při požáru utrpěl zranění jeden člověk a škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. V případě odsouzení hrozí muži až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest.
„Obžaloba byla podána, a to z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu, trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a trestného činu poškození cizí věci, maximální trestní sazba je patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest,“ vyjmenoval Olma.
Muž podle policie hodil letos 28. ledna před 17:00 do baru u zlínského autobusového nádraží neznámý předmět obsahující hořlavou látku a z místa utekl. Při následném požáru utrpěl šestapadesátiletý muž popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo jiný se nezranil. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.
Požár hasiči rychle zlikvidovali. Po tehdy devětadvacetiletém muži, který údajně bar zapálil, následně policisté pátrali. Zadrželi ho hned druhý den po útoku. Způsobenou škodu hasiči předběžně vyčíslili na 250 tisíc korun s tím, že uchránili majetek v hodnotě tří milionů korun.