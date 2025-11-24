Žhář ze Zlína půjde před soud, hrozí mu i výjimečný trest


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Státní zástupce obžaloval muže, který dle policie letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. Žalobce ho viní z pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. České televizi to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Při požáru utrpěl zranění jeden člověk a škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. V případě odsouzení hrozí muži až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest.

„Obžaloba byla podána, a to z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu, trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a trestného činu poškození cizí věci, maximální trestní sazba je patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest,“ vyjmenoval Olma.

Muž podle policie hodil letos 28. ledna před 17:00 do baru u zlínského autobusového nádraží neznámý předmět obsahující hořlavou látku a z místa utekl. Při následném požáru utrpěl šestapadesátiletý muž popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo jiný se nezranil. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.

Požár hasiči rychle zlikvidovali. Po tehdy devětadvacetiletém muži, který údajně bar zapálil, následně policisté pátrali. Zadrželi ho hned druhý den po útoku. Způsobenou škodu hasiči předběžně vyčíslili na 250 tisíc korun s tím, že uchránili majetek v hodnotě tří milionů korun.

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevují se komplikace na silnicích a dálnicích. Dálnici D5 opakovaně uzavřely dopravní nehody a na dálnici D1 mohou řidiči čekat zdržení. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
07:54Aktualizovánopřed 46 mminutami

V noci na pondělí bude na většině území Česka sněžit, večer hrozí ledovka

V noci na pondělí bude podle meteorologů postupně od západu na většině území sněžit, do rána může napadnout až pět centimetrů sněhu. Při mrznoucích srážkách hrozí ledovka. V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh. Nejchladněji bylo na Šumavě a Krušných horách, kde bylo i kolem minus 25 stupňů Celsia. Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech napadl sníh. V Beskydech až 15 centimetrů.
před 21 hhodinami

Komise schválila státní pomoc 450 milionů eur na rozšíření onsemi v Česku

Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
21. 11. 2025

Veterináři zachytili u zajíce brucelózu. Nemoc může nakazit člověka

Vlnitá horečka, maltská horečka, Bangova choroba, infekční zmetání skotu. Čtyři názvy – jedna nemoc. Choroba, která se oficiálně jmenuje brucelóza, se v Česku objevila po devíti letech. Napadá nejrůznější druhy divokých i hospodářských zvířat, ale může se přenést i na lidi, kteří se v jejich blízkosti pohybují.
20. 11. 2025

Aplikace zlínských vědců by mohla přesněji předpovídat bleskové povodně

Vědci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati skončili s testováním nové aplikace Flapris, která by mohla pomoci s přesnější předpovědí bleskových povodní. Systém správně odhadl nebezpečí ve třech ze čtyř případů, jak České televizi potvrdil jeden z tvůrců David Šaur. Podle něj včas určí místa, kde hrozí nebezpečí, kudy poteče voda a v jakém množství. Zpřesnit předpověď dokáže až na úroveň obcí. Systém budou vědci testovat ještě ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
14. 11. 2025

Studenti zlínské školy se po požáru vrátí do lavic v úterý

Studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín se budou moci po pondělním požáru střechy budovy školy vrátit do lavic v úterý 18. listopadu. Výuka však bude až do odvolání kombinovaná, část studentů bude mít běžnou prezenční výuku, část distanční.
14. 11. 2025

Na víc než jedenáct milionů odhadli hasiči škodu po požáru střechy zlínské školy

Odhadovaná škoda po pondělním požáru střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně je jedenáct a půl milionu korun. Příčinu požáru nadále zjišťují vyšetřovatelé, sdělil mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. Policie prověřuje podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí dva roky až osm let vězení. Vedení školy na úterý a středu vyhlásilo ředitelské volno.
11. 11. 2025Aktualizováno11. 11. 2025
