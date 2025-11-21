Komise schválila státní pomoc 450 milionů eur na rozšíření onsemi v Česku

Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
Firma onsemi o plánu na výstavbu nového závodu informovala loni v červnu. EK v páteční zprávě uvedla, že zahájení komerčního provozu nového závodu se očekává do roku 2027. Projekt podle Komise přispěje ke zvýšení technologické autonomie Evropské unie v oblasti polovodičů.
Závod by měl vyrábět inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba by měla navázat na současné provozy, v nichž se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.
„Tento projekt zlepší odolnost výrobních odvětví a sníží vnější závislost na polovodičích. Čipy, které bude tento závod vyrábět, jsou klíčové pro zelené technologie, jako jsou elektromobily a dobíjecí stanice, jež jsou nezbytné pro evropskou energetickou transformaci a ekologické iniciativy,“ uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.
Firma onsemi byla založena v roce 1999. V Rožnově pod Radhoštěm působí od roku 2003 jako podnik ON Semiconductor Czech Republic, který vznikl fúzí společností Tesla Sezam a Terosil.