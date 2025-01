Víkend má být zatažený a zpočátku chladný, od neděle se oteplí

Od severozápadu se ale začne ochlazovat. V Karlovarském kraji by do čtvrtečního večera mohlo napadnout pět až deset centimetrů sněhu. Večer a v noci na pátek se může místy tvořit náledí či zmrazky.

V pátek meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost a zejména na horách sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až plus třemi stupni Celsia. K večeru opět hrozí vznik náledí nebo zmrazků.

Na začátku příštího týdne může být až deset stupňů

Sobota bude podle předpovědi oblačná až polojasná, během dne bude postupně většinou zataženo. Zejména na horách lze o prvním víkendovém dni očekávat slabé sněhové přeháňky. Teploty v noci mohou na sněhové pokrývce klesnout až na minus osm stupňů Celsia. Přes den bude od minus tří do plus jednoho stupně.

Převážně zatažená zůstane obloha i v neděli, kdy by měla přes Česko od jihozápadu přecházet výrazná teplá fronta. Denní maxima budou nejčastěji v rozmezí od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia, na jihozápadě ale bude místy až šest stupňů nad nulou. Meteorologové očekávají mrznoucí déšť s tvorbou ledovky, přechodně může i výrazně sněžit.

Na začátku příštího týdne by se denní maxima mohla opět dostat až k plus deseti stupňům. Oteplení ale zřejmě v úterý ukončí přechod studené fronty.