V Klementinu se měří teplota už 250 let

Události: V Klementinu se měří už 250 let (zdroj: ČT24)

Přístroje v pražském Klementinu měří den co den aktuální teplotu už dvě stě padesát let. Jde o nejstarší nepřetržitou řadu takovýchto záznamů o počasí na českém území. I díky ní můžou meteorologové pozorovat proměny klimatu. Zpočátku se měřilo dvakrát denně, dnes se data odesílají po deseti minutách do počítače. K nejcennějším přínosům dlouhodobého měření patří podle meteorologů možnost sledovat změny klimatu.