Útočník z New Orleans nahrál videa naznačující inspiraci Islámským státem

Následky útoku v New Orleans

Pachatel středečního útoku ve městě New Orleans krátce před činem nahrál na sociální sítě videa, která naznačují, že jej inspirovala teroristická organizace Islámský stát (IS). Zjistili to vyšetřovatelé Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), řekl americký prezident Joe Biden. Úřady prověřují, zda měl bývalý člen americké armády komplice nebo zda útok souvisí s explozí auta v Las Vegas před hotelem nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa.