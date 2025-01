Do davu v New Orleans najelo auto, hlášeno je deset mrtvých

Deset lidí zemřelo a tři desítky dalších utrpěly zranění v New Orleans na jihu USA poté, co nákladní auto vjelo do davu lidí, kteří slavili příchod nového roku. Informovala o tom agentura AP a další americká média. Stanice ABC s odvoláním na nejmenované policisty uvedla, že najetí do lidí bylo „patrně úmyslné“. K události došlo asi tři hodiny po půlnoci místního času (kolem 10:00 našeho času), upřesnila stanice Fox News.