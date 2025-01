Kišiněv: Odstavení od ruského plynu je šancí na sjednocení s Podněstřím

Efektivní řízení následků přerušení dodávek ruského plynu do Moldavska a separatistického Podněstří by mohlo vytvořit šanci na sjednocení země, prohlásil před novináři místopředseda moldavské vlády Oleg Serebrjan, kterého citovala moldavská i ruská média. V Podněstří, kde žije přibližně 450 tisíc obyvatel, jsou od Nového roku přerušeny dodávky tepla a teplé vody do domácností. Ve středu to napsala agentura Reuters s tím, že výpadky jsou způsobeny přerušením dodávek ruského plynu do střední a východní Evropy přes Ukrajinu.