Česko nabídlo Slovensku pomoc s přepravou plynu

Vlček připomněl dopis svého předchůdce Jozefa Síkely (STAN), který byl odeslán v září. Síkela v něm tehdy nabídl dostatek kapacit k zajištění bezpečnosti dodávek pro Slovensko. Zdůraznil také dostatečnou kapacitu české přepravní soustavy, která by mohla významně přispět k nahrazení dodávek přes Ukrajinu.

„Ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu může mít negativní dopad na stabilitu dodávek v některých zemích regionu. Česko je na tuto situaci díky strategickým investicím a robustní infrastruktuře připravené,“ uvedl dále Vlček.

Připomněl, že k cenově dostupným alternativním dodávkám plynu do regionu podle něj nyní výrazně přispěje také zrušení německého poplatku za skladování. Ten v současnosti činí 2,5 eura za megawatthodinu a podle analytiků prodražoval přepravu plynu do Česka natolik, že v posledních dvou měsících vzrostl podíl dováženého plynu z východu na 95 procent. Po zrušení poplatku, které v prosinci odsouhlasil německý spolkový sněm, experti očekávají opětovný nárůst dodávek ze západu. Česko odtud čerpá plyn z Norska a LNG z terminálu v Nizozemsku. Z východu tekl do tuzemska především plyn z Ruska.

Tuzemské zásobníky plynu jsou podle aktuálních dat ministerstva průmyslu a obchodu naplněny z 63 procent. Je v nich přes 2,22 miliardy metrů krychlových plynu, meziročně méně než ve stejném období loni. Tehdy bylo v zásobnících přes tři miliardy metrů krychlových plynu, naplněny tak byly z 88 procent.

Problémy s dodávkami energií na Slovensko

Ohledně dodávek plynu na Slovensko vystoupil minulý týden v pátek tamní premiér Robert Fico (Smer). Ukrajině pohrozil odvetnými opatřeními – včetně zastavení dodávek elektřiny, pokud Kyjev po Novém roce zastaví tranzit ruského zemního plynu na Slovensko.

Ukrajina, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské vojenské agresi, už dříve oznámila, že neplánuje prodloužit smlouvu o přepravě ruského plynu do Evropy prostřednictvím své sítě plynovodů.

Slovenský premiér tvrdí, že alternativní trasy by prudce zvýšily náklady a také by postihly tamní zisky z tranzitu, země by podle Fica přišla o půl miliardy eur (asi 12,5 miliardy korun) na poplatcích. Prohlásil také, že zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu zasáhne Evropskou unii a její konkurenceschopnost.

Otevřený dopis unijním lídrům

Fico se pak v neděli otevřeným dopisem obrátil na představitele EU kvůli rozhodnutí Ukrajiny zastavit tranzit zemního plynu. Učinil tak poté, co web RBK-Ukrajina s odvoláním na ministra energetiky Hermana Haluščenka napsal, že Kyjev se kvůli Ficovým výrokům obrátil na evropské úřady.

Ukrajině byly podle Fica nabídnuté i jiné varianty tranzitu plynu, tedy nejen ruského, ale že je prý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl. Zelenskyj nicméně už v létě uvedl, že Kyjev jedná o alternativních možnostech, například o tranzitu ázerbájdžánského plynu do Evropy. Na posledním summitu EU pak Ficovi prý vysvětlil, že Kyjev dovolí jen tranzit plynu z jiných zemí než z Ruska.

Ukrajinský ministr energetiky Haluščenko v ukrajinské televizi uvedl, že vláda chce, aby každý v EU dodržoval existující normy a předpisy. „Napsal jsem dopis eurokomisaři pro energetiku, (evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav) ENTSO-E a Energetickému společenství, abychom zajistili, že tyto otázky budou řešeny náležitě z hlediska souladu se zákonem.“