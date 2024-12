Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, pokud přeruší tranzit plynu

Slovenský premiér tvrdí, že alternativní trasy by prudce zvýšily náklady a také by postihly tamní zisky z tranzitu, země by podle Fica přišla o půl miliardy eur (asi 12,5 miliardy korun) na poplatcích. Tvrdil také, že zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu zasáhne Evropskou unii (EU) a její konkurenceschopnost a zmiňoval odhady, podle kterých by náklady „sedmadvacítky“ v příštích dvou letech mohly dosáhnout 120 miliard eur (tří bilionů korun).