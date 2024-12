Fico napsal představitelům EU kvůli zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) se otevřeným dopisem obrátil na představitele Evropské unie kvůli rozhodnutí Ukrajiny zastavit veškerý tranzit zemního plynu přes své území. Učinil tak poté, co web RBK-Ukrajina s odvoláním na ministra energetiky Hermana Haluščenka napsal, že Kyjev se kvůli Ficovým výrokům obrátil na evropské úřady. Slovenský premiér předtím pohrozil zastavením dodávek elektřiny na Ukrajinu, pokud Kyjev po Novém roce zastaví tranzit ruského plynu na Slovensko.

Tvrdí také, že Ukrajině byly nabídnuté i jiné varianty tranzitu plynu, tedy nejen ruského, ale že je prý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl. Zelenskyj nicméně už v létě uvedl, že Kyjev jedná o alternativních možnostech, například o tranzitu ázerbájdžánského plynu do Evropy. Na summitu EU minulý týden pak Ficovi podle svých slov vysvětlil, že Kyjev dovolí jen tranzit plynu z jiných zemí než z Ruska.

Fico v dopise tvrdí, že rozhodnutí Ukrajiny zastavit tranzit plynu na Slovensko a do dalších zemí západní Evropy bylo jednostranné, bez konzultací s orgány EU nebo členskými státy, kterých se rozhodnutí dotkne.

Agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenovaného polského činitele uvedla , že Varšava je připravena navýšit export elektřiny na Ukrajinu, pokud Fico splní své hrozby a zastaví dodávky do Ruskem napadené země.

Platby za plyn financují ruskou válku, upozorňuje Kyjev

Ukrajina, která přes deset let čelí ruské agresi a od února 2022 se brání plnohodnotné ruské invazi, už dříve oznámila, že neplánuje od začátku nového roku prodloužit smlouvu o přepravě ruského plynu do Evropy prostřednictvím své sítě plynovodů. Podle Kyjeva platby za plyn pomáhají Rusku financovat jeho válečné tažení na Ukrajině.

Fico tvrdí, že alternativní trasy by prudce zvýšily náklady a také by postihly slovenské zisky z tranzitu. Minulou neděli jednal slovenský premiér v Moskvě s Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Fico po setkání s šéfem Kremlu řekl, že pokračování dodávek ruského plynu na Slovensko bude po 1. lednu prakticky nemožné kvůli přístupu Kyjeva.