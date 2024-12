Rakousko končí s ruským plynem od Gazpromu

Rakouský energetický koncern OMV oznámil, že vypověděl smlouvu s Gazpromem o dodávkách zemního plynu. Ruské státní společnosti vyčítá opakované „závažné porušování“ kontraktu, který měl platit až do roku 2040, napsala agentura DPA. OMV zásobuje asi třicet procent rakouského trhu s plynem a jejím největším akcionářem je rakouská vláda. Ruský plyn dál odebírá Maďarsko či Slovensko.

Smlouvu uzavřenou mezi OMV a Gazpromem v roce 2006 zpočátku politici na obou stranách chválili, zároveň však čelila kritice pro svůj dlouhodobý charakter i podmínky. Kontrakt například stanovoval, že odběratel musí za plyn zaplatit i v případě, že ho neodebere. To bylo v rozporu se snahou Evropské unie rychle se zbavit závislosti na ruském plynu.

Gazprom přestal dodávat plyn společnosti OMV v polovině listopadu. Stalo se tak poté, co rakouská firma pozastavila platby Gazpromu, aby získala částku, která jí byla přiznána v arbitráži. Soud OMV přiznal odškodné více než 230 milionů eur (5,8 miliardy korun).

OMV, která v Rakousku plynem zásobuje výhradně průmyslové odběratele, vyloučila, že by v zemi mohl nastat nedostatek plynu. „Dnes můžeme čerpat z diverzifikovaného portfolia alternativních zdrojů plynu a zaručit tak našim zákazníkům bezpečnost dodávek,“ sdělil předseda představenstva OMV Alfred Stern.

Možný konec závislosti na Moskvě

Rakousko je jednou z mála evropských zemí, které byly dosud závislé na ruském plynu, zatímco většina Evropy už snížila dovoz po zahájení plnohodnotné ruské vojenské invaze na Ukrajinu z února 2022. Do Rakouska donedávna z Ruska přes Ukrajinu proudilo 7400 megawatthodin za hodinu, což odpovídá přibližně pěti terawatthodinám za měsíc.

Podle agentury Reuters by tak aktuální vývoj mohl signalizovat konec posledních dodávek ruského plynu do Evropské unie. Počítá se s tím, že na konci roku skončí platnost smlouvy o tranzitu ruského plynu do EU přes Ukrajinu, protože Kyjev nemá zájem na jejím prodloužení.