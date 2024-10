Orbán chce víc plynu z Ruska

Budapešť jedná s ruským Gazpromem o dodatečných dodávkách plynu v roce 2025, řekl agentuře RIA šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. Pohrozil také, že jeho země by vetovala unijní sankce vůči Moskvě, pokud by přišla o výjimku na nákup ruské ropy. Maďarsko spolu se Slovenskem a Rakouskem musejí hledat alternativu k plynu z potrubí vedoucího přes Ukrajinu. Kyjev totiž odmítá prodloužit smlouvu s Moskvou, která proti němu vede už třetím rokem válku. Problém je, že náhradní trasy se státům významně prodraží, upozorňuje server Politico.

Rusko v současné době vyváží plyn do Evropy dvěma trasami, a to přes Ukrajinu a prostřednictvím ropovodu TurkStream vedoucího do Turecka. Dohoda o tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu na konci letošního roku vyprší a Kyjev dal opakovaně najevo, že ji nehodlá prodloužit.

Země spoléhající na ukrajinský plynovod nyní získávají ruský plyn levně, budoucnost ale není růžová, jelikož po připojení ke zbytku Evropy se ocitnou na konci potrubí a budou třeba nové smlouvy a nové trasy pro LNG nebo jiné plynovody, jež by mohly nahradit ruské toky, což by znamenalo velké finanční náklady.

„Pokud se tento plyn dostane do Evropy jako LNG, bude téměř jistě dražší než ruský plynovod. Důležitým důvodem, proč byla Evropa zpočátku tak závislá na ruském plynovodu, je, že byl levný,“ uvedla pro Politico ředitelka iniciativy pro energetickou bezpečnost a klima v Brookings Institution Samantha Grossová.

Ruský plyn z Ázerbájdžánu

Slovensko, Maďarsko a Rakousko již našly alternativní zdroje ruského plynu prostřednictvím dohod s okolními zeměmi. Klíčový je plynovod TurkStream vedoucí přes Černé moře. „Tato alternativní trasa může pomoci nejen Maďarsku, ale i dalším zemím střední Evropy, pokud budou čelit vážné situaci v případě, že nebude tranzit přes Ukrajinu,“ tvrdí maďarský ministr zahraničí. „V letošním roce odebíráme od Gazpromu v Maďarsku celkem 6,7 miliardy metrů krychlových plynu... Díky tomu bude TurkStream zcela využit ve své plné kapacitě,“ dodal.

Nejistota trvá kolem dalšího osudu ukrajinského plynovodu, jelikož Kyjev sice odmítl jednat s Moskvou, smlouvu by ale teoreticky mohl převzít Ázerbájdžán. Není ovšem jasné, zda by dokázal objem ruského exportu nahradit, nebo by nastal scénář, kdy by fungoval jen jako prostředník a přejmenoval ruský plyn na ázerbájdžánský, upozorňuje Politico s tím, že i v tomto případě by náklady vzrostly a ze situace by navíc těžila Moskva.

„Je vysoce nepravděpodobné, že by jakýkoli plyn prodávaný jako plyn pocházející z Ázerbájdžánu, byl ve skutečnosti ázerbájdžánského původu," řekla serveru expertka na trhy s plynem z komoditního zpravodajského gigantu ICIS Aura Sabadușová. „Ázerbájdžán nemá výrobní kapacitu, aby uspokojil poptávku v jižní, střední a východní Evropě, a je nepravděpodobné, že by mu Rusko povolilo používat svou plynovodní síť k tranzitu plynu,“ míní odbornice.

Odpor k vyzbrojování Kyjeva

Státy, které se dosud neodřízly od ruského plynu, mají přitom společného víc, hlavně odpor k otázce vyzbrojování Ukrajiny. Zatímco Rakousko je tradičně neutrální zemí, u Slovenska a Maďarska jde spíše o záležitost přístupu jejich současných lídrů – premiérů Roberta Fica a Viktora Orbána.