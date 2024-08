Tok ropy do Maďarska zastavila ruská strana, naznačil Kyjev

ČTK,

ČT24

, ket

6. 8. 2024 Aktualizováno před 2 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24 , Politico , Bloomberg , Ukrajinska pravda

Ruská společnost Lukoil

Maďarsko a Slovensko trvají na tom, že potřebují ropu od ruského Lukoilu, protože Chorvatsko není spolehlivé, pokud jde o tranzit suroviny. Podle expertů ale státy nemají další alternativy. Vedoucí kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak přitom v rozhovoru pro agenturu Bloomberg tvrdí, že Kyjev navzdory novým sankcím nepodnikl žádné kroky k zastavení dodávek „černého zlata“ od Lukoilu. Podle analýzy Bloombergu to vypadá, že tak zřejmě učinila sama ruská firma.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis minulý čtvrtek oznámil Maďarsku a Slovensku, že předběžné šetření ukázalo, že nové sankce Ukrajiny vůči ruskému ropnému gigantovi neovlivňují tranzitní operace přes ropovod Družba, jelikož Lukoil není formálním vlastníkem nafty – tím je dceřiná obchodní společnost Lukoilu Litasco. Na tu se ukrajinské restrikce nevztahují, píše Bloomberg. Slovensko a Maďarsko přestaly ropu od Lukoilu dostávat v červenci, krátce poté, co si Kyjev přidal ruskou firmu na svůj sankční seznam. „Technicky neděláme nic, co by blokovalo tranzit,“ prohlásil nyní Jermak. „Naši partneři ale musí vědět: každý dolar, který Rusko obdrží za plyn a ropu, přispívá na vojenskou mašinérii, a to je pro nás samozřejmě důležité,“ zdůraznil. Předseda představenstva ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz Oleksij Černyšov tvrdí, že objem dodávek ropy do Maďarska, Slovenska a Česka zůstal na úrovních předchozích měsíců navzdory novým ukrajinským sankcím vůči Lukoilu. „Dostali stejný objem ropy, ale struktura jejích vlastníků se může lišit,“ uvedl v rozhovoru pro server NV. Podle Černyšova je situace zpolitizovaná zvenčí.

Propíraný chorvatský tranzit Budapešť a Bratislava se obrátily se stížností na postup Kyjeva na Brusel. Dombrovskis v reakci zmínil, že se řada zemí EU ptá, proč oba státy dosud nesnížily svoji závislost na dodávkách ropy z Ruska. Komise také uvedla, že podle jejích analýz má jadranský ropovod Adria, který do Maďarska vede z chorvatského přístavu Omišalj, dostatek volných kapacit k zásobování obou zemí ropou z jiných zdrojů. To ale zasažené státy odmítají. „Chorvatsko je jednoduše jako tranzitní země nespolehlivé,“ napsal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Od začátku velké ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 podle něj Chorvatsko několikanásobně zdražilo tranzitní poplatek a znemožnilo, aby si maďarská skupina MOL zajistila dlouhodobou kapacitu. Szijjártó také tvrdí, že Chorvatsko nepodniklo potřebné investice ke zvýšení kapacity ropovodu. Rovněž Slovensko má chorvatskou variantu za náročnější, dražší a nespolehlivou. Trvá na tom, že spor musí vyřešit Komise - a přinutit Ukrajinu k obnovení tranzitu. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Touto cestou vyvážejí ropu vedle Lukoilu i další ruské firmy Lukoil a Tatněfť, na něž Kyjev zatím sankce neuvalil. Dodávky ropy do České republiky podle dřívějšího sdělení provozovatele ropovodů Mero pokračují normálně.

Výhrůžky do Kyjeva Budapešť už dříve obvinila Kyjev, že zastavením tranzitu od ruského Lukoilu vydírá země, které ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou podporují příměří. Szijjártó prohlásil, že Dombrovskisův dopis ukazuje, že „Ukrajinci si mohou dovolit vůči členským státům EU cokoliv, zejména pokud (tyto státy) podporují mír a nepřepravují zbraně“ v rámci vojenské pomoci Západu pro Ukrajinu. Maďarsko a Slovensko přišly s myšlenkou, že by mohly omezit nebo zcela zastavit dodávky elektrické energie na Ukrajinu, pokud jim neobnoví tranzit ropy, uvedla před pár dny maďarská rozhlasová stanice M1. Ukrajina nakupuje elektřinu v sousedních zemích kvůli tomu, že v důsledku opakovaných ruských útoků jsou její elektrárny i další energetická infrastruktura poničené. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána udržuje dobré vztahy s Moskvou navzdory ruské agresi vůči Ukrajině. Vstřícný postoj vůči Moskvě zaujal také kabinet slovenského premiéra Roberta Fica. Obě země odmítají Kyjev vyzbrojovat.

Zpravodaj: Akutní problém nehrozí Slovensko, Maďarsko a Česko dostaly výjimku z unijních sankcí pro země závislé na ruské ropě, aby měly více času nalézt alternativní dodavatele. Současná situace může mít podle serveru Politico výrazný dopad hlavně na Maďarsko, jež pokrývá sedmdesát procent své spotřeby ropy dovozem z Ruska. Zhruba polovinu tvoří právě nákupy od firmy Lukoil. „Může vzniknout závažná situace (v Maďarsku),“ uvedla polská analytička Ilona Gizińská z varšavského Střediska pro východní studia. Podle ní v zemi hrozí výrazný nárůst cen pohonných hmot i nedostatek ropy pro některé provozy. Problémy by se podle ní mohly projevit v řádu týdnů. Bratislava sice mluví o ohrožení energetické bezpečnosti země, stát ale musí mít strategické zásoby nejméně na devadesát dnů, upozornil zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan. „Je to zdroj (Lukoil), který zdejší rafinérie Slovnaft využívá ze čtyřiceti procent. Jde o poměrně zásadní výpadek, pokud by to znamenalo dlouhodobější problém,“ podotkl Šilhan. Fico hovoří o možnosti dostat ruskou ropu přes Ukrajinu jiným způsobem, což by si podle něj vyžádalo součinnost několika dalších států a firem, připomněl bez bližších detailů Šilhan.

Zpravodaj ČT Šilhan o problémech Slovenska s tranzitem ropy (zdroj: ČT24)