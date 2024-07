Maďarsko si bez ruské ropy zoufá. Slovensko hrozí Kyjevu odvetou

Ropa může proudit do Maďarska jen z Ruska a pouze přes území Ukrajiny, alternativní řešení kvůli chybějící infrastruktuře neexistuje, prohlásil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Později uvedl, že ochotu dodávat ropné produkty vyjádřilo Bulharsko. Maďarsko a Slovensko už asi týden nedostávají naftu od ruské firmy Lukoil poté, co Kyjev firmu přidal na svůj sankční seznam. Slovenský prezident Peter Pellegrini Ukrajině pohrozil odvetou, pokud dodávky neobnoví.

Szijjártó později uvedl, že „ropné produkty“ do Maďarska by bylo patrně ochotné dodávat Bulharsko. „Ačkoli mezi našimi zeměmi neexistuje přímý tranzit formou ropovodu, naznačili (bulharské ministerstvo zahraničí), že kdybychom potřebovali doplnit zásoby ropných produktů, byli by nám je schopni dodat,“ řekl.

Česko se od Ruska brzy odpoutá

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu pak do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Touto cestou vyvážejí ropu i další ruské firmy Rosněfť a Tatněfť.

Dodávky do Česka podle pondělního prohlášení provozovatele ropovodů Mero pokračují normálně. „V Česku je situace trochu jiná. Nebyli jsme schopni zcela nahradit ruskou ropu, ale tím, jak probíhá napojení západní větve na ropovod TAL, tak by v horizontu několika měsíců nemělo být už závislé na ruské ropě a mělo by ji být schopno plně nahradit,“ uvedl portfolio manažer společnosti Amundi Asset Management Petr Zajíc.

V případě Maďarska a Slovenska nejsou ale alternativy žádné nebo jsou minimální, konstatoval Zajíc. Společnost MOL, jež vlastní slovenský Slovnaft, odhaduje, že bude schopná „černé zlato“ z Ruska plně nahradit až od roku 2025. Budapešť by časem mohla posílit kupříkladu dodávky ropy z ropovodu Adria, který vede z Chorvatska.