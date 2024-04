Slovensko chce být solidárním sousedem Ukrajiny, řekl Fico po jednání s představiteli Kyjeva

Zástupci slovenské a ukrajinské vlády se na čtvrtečním společném jednání na Slovensku dohodli na posílení energetických propojení obou zemí, novém železničním spojení i modernizaci společného hraničního přechodu, oznámil slovenský premiér Robert Fico, jehož nynější vláda po nástupu do úřadu loni na podzim zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico rovněž podpořil ambice Kyjeva na vstup do Evropské unie. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal po jednání s kolegy na Slovensku ocenil pomoc a podporu Bratislavy. Rozdílné názory ohledně řešení války to nesmazalo.