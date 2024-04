Reportéři ČT: Česko se zbavilo závislosti na ruském plynu, za ropu ale stále platí miliardy

Ze západní Evropy teče do Česka ropa potrubím ropovodu IKL. A ropovodem Družba teče ropa stále z Ruska. Začal se stavět před více než šedesáti lety, v době, kdy tehdejší Československo patřilo do sféry vlivu Sovětského svazu.

Podle exministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) česká vláda neměla a nemá zásadní vliv na to, z jakého zdroje se bude ropa brát. „Před více než dvaceti lety došlo k privatizaci rafinérií a o tom, jaká ropa bude proudit do České republiky, rozhoduje PKN Orlen, čili polský vlastník,“ řekl. Poláci totiž získali české rafinérie v období vlád sociální demokracie.

V prvním i druhém roce ruské války na Ukrajině dorazilo do Česka nejvíc ruské ropy za posledních deset let. A v obou letech to byla také ropa za nejvíc peněz od roku 2014. „Když se podíváme na dodávky ropy do České republiky a větší využívání ropovodu Družba, tak je to čistě na obchodním rozhodnutí společnosti Unipetrol,“ doplnil vrchní ředitel Sekce energetiky a jaderných zdrojů z ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla.

Ještě v roce 2015 petrochemický gigant Orlen dovážel devadesát procent ropy do Polska z Ruska. Už od ruské ilegální anexe Krymu ale pracoval na tom, aby se ruské suroviny zbavil. Od začátku února 2023 Orlen žádnou ruskou ropu neodebírá. To se ale týká jen polské mateřské společnosti. Česká Orlen Unipetrol tak dále ruskou surovinu dováží. „Podrobné informace o smlouvě, cenách nebo politice spojování a přebírání podniků nezveřejňujeme,“ sdělil vedoucí odboru externí komunikace Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Majoritním majitelem skupiny Orlen je polský stát. „Vím, že se to bohužel stále děje. Doufám, že již zanedlouho budou takové technické podmínky, aby umožnily ukončit nákupy ruské ropy a aby Česko bylo napojeno na evropské ropovody,“ přiznal náměstek polského ministra pro státní aktiva Robert Kropiwnicki (Občanská koalice).

Kdy skončí závislost na ruské ropě?

Pro Česko je proto nyní klíčový ropovod, který vede z Itálie do Německa. Do italského přístavu Terst se po moři vozí jiná než ruská ropa a odtamtud se vede ropovodem přes Itálii a Německo. Z Německa pak už vede ropovod IKL do Česka. Aby se tedy Česko obešlo bez ropovodu Družba a ruské ropy, musí se do tuzemska dostávat o to více ropy ze Západu.

„Mero bude připraveno fyzicky dodávat od roku 2025 neruskou ropu do České republiky a obejdeme se bez dodávek ruské ropy,“ konstatoval předseda představenstva společnosti Mero ČR, která je majitelem a správcem ropovodů, Jaroslav Pantůček. Bartuška realisticky očekává, že by dodávky ropy z Ruska mohly skončit někdy kolem dubna příštího roku.

Od začátku války na Ukrajině do konce loňského roku dorazily podle statistiků do Česka ruský plyn a ropa za víc než 270 miliard korun. „Tolik peněz poslaných Putinovu režimu je hodně, je to nějakých jedenáct miliard eur, kterými jsme ten režim zásobovali,“ upozornila ekonomka a bývalá zástupkyně České republiky u Světové banky Jana Matesová.

Například analytici německých a ukrajinských médií spočítali, na kolik peněz může Rusko vyjít den bojů. Podle jejich čísel by český účet za plyn a ropu za dva roky mohl Rusům zaplatit přes tři týdny vedení války proti Ukrajině. A podle aktuálních údajů z ministerstev poskytlo Česko Ukrajině od začátku války do konce letošního března pomoc zhruba za 57 miliard korun – tedy skoro pětkrát méně, než kolik finančních prostředků za tu dobu získalo v Česku Rusko za svůj plyn a ropu.

„Pokud se podíváme na to srovnání, tak tohle je bohužel číslo, které vyznívá velmi dramaticky v neprospěch Ukrajiny,“ konstatoval analytik Havlíček.