Dovoz ruského plynu do Česka prudce vzrostl

Dovoz plynu z Ruska do Česka v posledních týdnech výrazně vzrostl. Zatímco po převážnou část letošního roku většina plynu přitekla z Německa, v listopadu tvoří více než 95 procent dodávek plyn, který přitekl ze Slovenska. Tímto směrem přitom podle odborníků proudí především ruský plyn. Vyplývá to z přepravních statistik společnosti Net4Gas.

Letošní podíl přepravy z jednotlivých zdrojů se podle statistik Net4Gas celkem pravidelně den co den mění. V souhrnu však za většinu letošního roku platí poměr 55 procent dodávek plynu z Německa a asi 45 procent ze Slovenska. V listopadu jsou však čísla dodávek úplně odlišná. Podíl plynu, který přitekl ze Slovenska, tvoří více než 95 procent dodávek.

Například v pondělí přes Lanžhot, což je hlavní propojovací bod na hranicích se Slovenskem, přiteklo přes 151 gigawatthodin plynu, zatímco přes propojovací bod Brandov na severozápadě země jen něco málo přes pět gigawatthodin plynu. „V posledních týdnech jsme zaznamenali nárůst podílu dodávek plynu přes Slovensko, zatímco dodávky přes Německo klesly,“ potvrdil mluvčí Net4Gas Vojtěch Meravý.

„Nehraje se na ideály“

Upozornil na to, že společnost se jako provozovatel přepravní soustavy nezabývá obchodováním s plynem, a nemá tak vliv na to, odkud a kým je plyn do země dodáván. Nemůže tak ani potvrdit, že plyn ze Slovenska je čistě ruský. V minulosti však už tuzemské úřady opakovaně připouštěly, že ze slovenské strany teče převážně plyn z Ruska. Potvrzují to i odborníci.

„Přestože původ plynu nelze jednoznačně určit, tak s velkou mírou jistoty se dá předpokládat, že se jedná o plyn ruský,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Jako hlavní tranzitní zemi pro ruský plyn označila Slovensko také Barbora Formánková z EFG. Možnost, že slovenskou cestou teče ruský plyn potvrdilo i ministerstvo. Podle informací úřadu ale neexistuje žádný dvoustranný kontrakt mezi českými obchodníky a Ruskem.