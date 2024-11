Gazprom od soboty zastaví dodávky plynu Rakousku

Ruská státní společnost Gazprom přestane od soboty od 06:00 SEČ dodávat zemní plyn do Rakouska. Gazprom to oznámil rakouské firmě OMV, která plyn odebírá. Postup Gazpromu je reakcí na krok OMV, která Gazpromu pozastavila platby, aby získala částku, jež jí byla přiznána v arbitráži.

Společnost OMV na platformě středoevropského plynárenského uzlu uvedla, že ji Gazprom informoval, že dodávky v sobotu ráno sníží na nulu. Na skutečnost, že právě kvůli arbitrážnímu řízení proti Gazpromu zastavení dodávek ruského plynu hrozí, upozornila společnost OMV už ve čtvrtek.

Soud OMV přiznal odškodné 230 milionů eur (5,8 miliardy korun). Rakouská společnost se domáhala náhrady za nepravidelné dodávky plynu a úplné zastavení dodávek do Německa v srpnu 2022. OMV navíc s ruskou státní společností vede několik dalších sporů.

OVM má objem zajištěný

Firma se podle svého vyjádření na možné zastavení dodávek z Ruska delší dobu připravuje. Má zajištěnou přepravní kapacitu z Německa a z Itálie, stejně jako dlouhodobé kontrakty s dalšími dodavateli plynu. Může dodávat i zkapalněný zemní plyn (LNG) z Nizozemska. „OMV potvrzuje, že společnost může svým zákazníkům dodávat smluvně garantované objemy plynu i v případě možného přerušení dodávek ze strany Gazprom Export,“ citoval prohlášení firmy web listu Der Standard.

V pátek večer nebylo podle webu listu Der Standard jasné, zda již plyn do Rakouska nedorazí vůbec, nebo zda nedostane nic jen OMV. Ukrajina agentuře Reuters sdělila, že Gazprom chce v sobotu poslat do západní Evropy stejné množství plynu jako den předtím. Rakouský státní dozorový úřad E-Control z toho dovozuje, že ruský plyn by mohl i nadále do Rakouska proudit, ale pouze v množství určeném dalším zákazníkům Gazpromu, například v Maďarsku nebo na Slovensku.

Prozatím zůstává nejasné, zda OMV definitivně odstoupí od smlouvy o dodávkách s Gazpromem, která má platit do roku 2040. Pokud Gazprom nedodává v souladu se smlouvou, pravděpodobně by to byla příležitost pro OMV dohodu ukončit, dodává Der Standard. OMV ale zatím nechtěla sdělit, zda této možnosti využije.