Praha je ochotná podpořit úřednický areál v Letňanech. Vláda má výměnou zaplatit vnitřní okruh

O stavbě komplexu v Letňanech spolu jednali premiér Babiš a primátor Hřib ve středu. „Závěr jednání je takový, že magistrát by nám ten pozemek v Letňanech prodal. My bychom tam postavili novou nemocnici, kam by se přestěhovala Bulovka. Bylo by tam administrativní centrum až pro 10 tisíc zaměstnanců a asi 1300 bytů,“ uvedl po schůzce Babiš.

„Za to chce magistrát od vlády, abychom zaplatili za 60 miliard korun pokračování Blanky, tedy vnitřní okruh. A že Praze prodáme karlínské kasárny,“ shrnul požadavky Prahy premiér.