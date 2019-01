Praha odmítá vládní čtvrť v Letňanech. A hledá státní objekt, kam přesunout magistrát

S myšlenkou na vytvoření vládní čtvrti, do které by se stěhovaly úřady rozmístěné v současnosti napříč pražským centrem, přišel premiér Andrej Babiš loni na podzim. Jako lokalitu pro vznik „úřednického městečka“ si vytipoval sídlištní čtvrť na severu Prahy, již tehdy ale jeho vizi odmítl jak městský Institut plánování a rozvoje, tak nový primátor, který své negativní stanovisko zopakoval i na současném jednání s vládními zástupci.

„Není vhodné v Praze stavět úřednické ghetto,“ řekl Hřib po jednání s Babišem a ministry. „Vytváření monotematických čtvrtí zvyšuje náklady na dopravu. Chceme stavět multicentrické město, město krátkých vzdáleností, kde jsou mezi sebou vzájemně jednotlivé funkce promísené, a díky tomu jsou kladeny na dopravu nižší nároky.“

Pražská představa budoucnosti Letňan, které již nyní obsluhuje i jedna z tras metra, je vize rezidenční čtvrti; metropole by zde rovněž ráda vystavěla „novou moderní severní nemocnici“.

Sen o vládním sídle

Babiš původně navrhoval, že by šestnáct žádoucích pozemků v Letňanech mohla republika se svým hlavním městem vyměnit za zámeček ve čtvrti Veleslavín, k tomu ale nakonec nedojde. Podle aktuálních informací o památku projevilo zájem ministerstvo kultury. Nyní premiér doufá, že Hřib změní názor poté, co se s nápadem lépe seznámí a uvidí příslušnou prezentaci.

„Požadavek administrativního centra v Letňanech je pro nás klíčový,“ prohlásil a spolu s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřinou Arajmu totiž odmítl, že by byla v plánu monotematická čtvrť. „Synergie jsou tam obrovské, návratnost je tam obrovská,“ konstatoval Babiš.

Pozemky, o které by měl stát podle premiéra zájem, mají celkovou rozlohu 354 000 metrů čtverečních. V listopadu Babiš uvedl, že v letňanském komplexu by mohlo být více než deset tisíc zaměstnanců, výstavba by stála 10 miliard korun. Podle šéfky ÚZSVM by v Letňanech mohla sídlit například ministerstva financí, pro místní rozvoj, dopravy či částečně resort kultury.

Spolupráce na okruhu

Setkání pražských a vládních špiček se primárně soustředilo na investiční vize pro metropoli, přičemž reprezentanti rady hlavního města na jednání vystoupili hned s několika požadavky. Kvůli problému s nedostatkem bytů a zbrzděným stavením rozvojem Prahy vyzvali stát a jednotlivé resorty, aby respektovaly lhůty ve stavebním zákoně, hlavní debata se pak vedla kolem dopravních staveb.

„Chceme, aby stát postavil Pražský okruh, vnější okruh kolem Prahy, a železnici do Kladna a na letiště. Také chceme, aby stát zafinancoval stavbu městského okruhu, tak jako se to stalo například u vysočanské radiály nebo jako by to mělo být u městského okruhu v Brně,“ informoval Hřib - a obdobně mluvil i Babiš: „S Prahou máme absolutní shodu ohledně stavby pražského okruhu a propojení dálnice z Plzně na Hradec Králové.“

Hlavní město se v současnosti chystá odstartovat výkup pozemků pro ochranné pásmo Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a D11, počítá s částkou 2,2 miliardy korun. Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) se kvůli stavbě v novém týdnu setká s premiérem Babišem, a ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO). „Chceme nastavit spolupráci ohledně výkupu pozemků pod samotnou komunikací,“ sdělil.

Náhrada za Škodův palác

Třetí pražský požadavek pak měl „inzertní charakter“. Metropole poptává některý z nevyužívaných státních areálů, který by po rekonstrukci mohla využít jako sídlo svého úřednictva, a zbavit se tak platby nájmu za Škodův palác v centru Prahy.

„V rámci studie vyšel jako nejvhodnější možný areál Invalidovny, nicméně Invalidovna má využití ze strany ministerstva kultury, takže vhodná budova nyní volná není,“ připustil náměstek pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu), Hřib je ale optimističtější: „Chceme zahájit jednání o tom, zda v Praze najdeme areál, který stát vlastní, nevyužívá a budovy chátrají. Areálů je v Praze víc, není to jen Invalidovna, napadají mě i Karlínská kasárna.“

Podle premiéra Praha po státu už nyní požaduje osmadvacet staveb a 146 pozemků.