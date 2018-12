Tisk: Právníci Evropské komise podezírají Babiše ze střetu zájmů v souvislosti s dotacemi

Belgický europoslanec za Zelené a člen výboru pro kontrolu rozpočtu Bart Staes řekl, že Babiš by se měl buď oprostit od všech vazeb na Agrofert, nebo odstoupit. „Teď nastal čas, aby Komise konala,“ cituje The Guardian politika, který působí ve výboru pro kontrolu rozpočtu 19 let a tvrdí, že podobný případ, který by se týkal vrcholného politika země EU, ještě nezažil.

Babiš v e-mailu zaslaném britskému deníku označil analýzu EU za lži a obvinil protikorupční organizaci Transparency International, která u Evropské komise podala příslušný podnět, z „šíření nesmyslů“.

V pátek Městský úřad v Černošicích oznámil, že zahájil správní řízení s Babišem kvůli podezření ze spáchání přestupku proti českému zákonu o střetu zájmů. Babiš podle informací na webových stránkách radnice čelí podezření, že stále ovládá média spadající dříve pod Agrofert. Podnět odeslala v srpnu na černošický úřad Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Podle deníku Le Monde právní služba Evropské komise vypracovala svou zprávu z 19. listopadu v reakci na žádost Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG Regio), podle něhož Babiš patrně sám ovládá dva svěřenecké fondy, do nichž převedl části společností Agrofert a Agrofert Group.

Ve zprávě právní služby Evropské komise podle listu Le Monde stojí, že firmy spadající pod Agrofert Group čerpaly v roce 2013 z evropských strukturálních fondů přibližně 42 milionů eur a loni 82 milionů eur.