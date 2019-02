Deník Právo: Černošický úřad uložil Babišovi za střet zájmů pokutu 200 tisíc

Koncem ledna vydal úřad v kauze Babišova střetu zájmů rozhodnutí. Jaký je výsledek řízení, radnice neuvedla. Z premiérovy reakce na rozhodnutí ale vyplynulo, že úřad rozhodl v jeho neprospěch. Britský deník The Guardian následně napsal , že by verdikt černošického úřadu mohl ovlivnit výsledek vyšetřování, které s Babišem vede Evropská komise. V úterý 5. února Babiš řekl, že jeho právníci podali odvolání.

O možném Babišově střetu zájmů se mluví prakticky od jeho vstupu do politiky a zejména poté, co se v roce 2013 jeho hnutí dostalo do sněmovny a Babiš následně v lednu 2014 usedl do křesla ministra financí. Agrofert, jehož byl tehdy majitelem, je totiž (vedle angažmá v médiích, kterých se týká rozhodování úřadu v Černošicích) jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru, realizuje kompletní proces výroby potravin v oblasti pekárenství a zpracování masa, a je i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v ČR.