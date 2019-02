Babiš se odvolal proti rozhodnutí černošického úřadu. Ten posuzoval premiérův možný střet zájmů

O tom, zda Andrej Babiš ovládá média ze svého svěřenského fondu a porušuje tak zákon o střetu zájmů, rozhodl Městský úřad v Černošicích u Prahy už 23. ledna. Jak rozhodnutí znělo, ale úřad nezveřejnil. „Vydáním rozhodnutí není správní řízení ukončeno, protože rozhodnutí je zatím nepravomocné. Proti rozhodnutí může zmocněnec Ing. Andreje Babiše podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení. Doručeno bylo v den vydání rozhodnutí a lhůta pro případné odvolání je tedy do 5. února 2019,“ stojí ve zprávě úřadu.

Fakta Vyjádření Městského úřadu v Černošicích k zahájení řízení Vyjádření Městského úřadu v Černošicích k zahájení řízení „Vzhledem k tomu, že správní orgán Městský úřad Černošice shledal na základě obdržených dokumentů za důvodné projednání věci, dnem 26. 11. 2018 zahájil správní řízení pro podezření ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. b) zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, kterého se má dopouštět Ing. Andrej Babiš tím, že v rozporu s ust. § 4a odst. 1 zákona o střetu zájmů, jako veřejný funkcionář, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po uplynutí lhůty dle ust. § 4a odst. 2 zákona o střetu zájmů, tj. po dni 18. 12. 2017, je ovládající osobou právnické osoby LONDA spol. s r.o., IČ 49241931, která je provozovatelem rozhlasového vysílání, dále ovládající osobou právnické osoby Stanice O, a.s., IČ 26509911, která je provozovatelem televizního vysílání, a ovládající osobou právnické osoby MAFRA, a.s., IČ 45313351, která je vydavatelem periodického tisku.“

Jak úřad rozhodl, nezveřejnil ani premiér. Z jeho reakcí to ale bylo možné odvodit. „Nemám potřebu to komentovat. Nechal jsem to na právníky a ti jsou určitě přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně. Já myslím, že odvolání podali. Já nechávám právníky, aby pracovali. Skutečně to neřeším. Řekli, že podají odvolání, tak ho určitě podali,“ uvedl v úterý Babiš. Znovu řekl, že za kauzou je politický boj a snaha vytlačit ho z české politiky. Už dříve ČT napsal, že hodlá rozhodnutí úřadu napadnout: „Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu. Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona.“ Premiér se hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tak splnil povinnosti, které ukládá zákon o střetu zájmů.

Fakta Podezření ze střetu zájmů čelí Andrej Babiš několik let Podezření ze střetu zájmů čelí Andrej Babiš několik let Městský úřad v Černošicích, který je úřadem s rozšířenou působností pro obec Průhonice, kde premiér žije, zahájil s Babišem správní řízení koncem loňského listopadu. Důvodem je podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod dříve jeho holding Agrofert. Podnět odeslala v srpnu na černošický úřad organizace Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Koncem ledna vydal úřad v kauze Babišova střetu zájmů rozhodnutí. Jaký je výsledek řízení, radnice neuvedla. Z premiérovy reakce na rozhodnutí ale vyplynulo, že úřad rozhodl v jeho neprospěch. Britský deník The Guardian následně napsal, že by verdikt černošického úřadu mohl ovlivnit výsledek vyšetřování, které s Babišem vede Evropská komise. V úterý 5. února Babiš řekl, že jeho právníci podali odvolání.

O možném Babišově střetu zájmů se mluví prakticky od jeho vstupu do politiky a zejména poté, co se v roce 2013 jeho hnutí dostalo do sněmovny a Babiš následně v lednu 2014 usedl do křesla ministra financí. Agrofert, jehož byl tehdy majitelem, je totiž (vedle angažmá v médiích, kterých se týká rozhodování úřadu v Černošicích) jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru, realizuje kompletní proces výroby potravin v oblasti pekárenství a zpracování masa, a je i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v ČR.

Podle novely zákona o střetu zájmů, přijaté začátkem roku 2017 přes odpor hnutí ANO a veto prezidenta Miloše Zemana, smějí členové kabinetu ovládat firmy, ty ale nemají přístup k veřejným zakázkám a nenárokovým dotacím. Omezení platí pro společnosti, v nichž ministři drží nejméně čtvrtinový podíl. Zákon zakazuje členům vlády, ale i dalším činitelům jako jsou poslanci či senátoři, provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Babiš v reakci na normu v únoru 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

Začátkem loňského července Evropský parlament (EP) schválil nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací, od 2. srpna zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace. Koncem listopadu dospěla právní služba Evropské komise k závěru, že omezení se týkají i Agrofertu. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že firmy jsou ve svěřenském fondu.

Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak by se mohl střetu zájmů zbavit. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

Skupina Mafra patří k nejsilnějším mediálním společnostem v ČR. Tištěné tituly podle internetových stránek firmy oslovují 2,4 milionu čtenářů, internetové projekty pak navštíví týdně 3,4 milionu uživatelů. Vydavatelství patří do skupiny Agrofert, Babiš získal Mafru v roce 2013, kdy ji koupil od německé společnosti Rheinisch Bergische Verlagsgesellschaft GmbH.

Mafra vydává deníky Mladá fronta Dnes (průměrný listopadový tištěný náklad 140 792 kusů), Lidové noviny (42 925 kusů) a bezplatné Metro (276 384 kusů), dále pak týdeníky Téma (72 728 kusů) a 5plus2. Provozuje také zpravodajské portály iDNES.cz či Lidovky.cz, virtuálního operátora Mobil.cz (v síti T-Mobile) a hudební televizní stanici Óčko. Součástí mediální skupiny je Mafra Slovakia, která vydává například Hospodárske noviny.

Do skupiny patří rovněž nejposlouchanější rádio Impuls a alternativní stanice pro mladé v Praze RockZone, které zaštiťuje společnost Londa. Mafra provozuje tiskárny v Praze a Olomouci. Loni koupila podíl v prodejci vstupenek Ticketportal, který je jednou z největších firem svého druhu v ČR. Loni v listopadu povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Mafře koupit vydavatelství Bauer Media v ČR i na Slovensku, které vydává například tituly Rytmus života, Cosmopolitan a Esquire.

Předloni skupině Mafra meziročně klesl zisk o 69 procent na 74,4 milionu korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 1,5 procenta na 2,5 miliardy korun. K výsledku podle vedení přispěla i dřívější restrukturalizace a lepší efektivita tiskových zakázek.

Po Babišově odvolání by měl černošický úřad předat spis odvolací instituci, kterou je středočeský krajský úřad. Ten pak může rozhodnutí zrušit, potvrdit, nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání. Správní řízení je na rozdíl od soudního neveřejné. Rozhodnutí je možné kvůli ochraně zveřejnit až po nabytí právní moci. Na Babišův možný střet zájmů upozornila organizace Transparency International Podnět do Černošic, pod které spadají Průhonice, kde předseda vlády žije, podala už loni v létě organizace Transparency International ČR (TI ČR). Podle ní ovládá Babiš holding Agrofert i po převedení do svěřenského fondu a vlastnictvím médií porušuje zákon. „Přestupek spočívá v tom, že veřejný funkcionář, tedy i člen vlády a premiér, nesmí vlastnit média a jeho firmy nesmí pobírat a realizovat veřejné zakázky. To se podle nás dnes děje,“ oznámil v polovině loňského prosince ředitel Transparency International David Ondračka. Organizace v prohlášení v úterý uvedla, že černošické rozhodnutí může mít dopad i na rozdělování veřejných zakázek a českých dotací. Členové vlády se o ně nemohou podle zákona ucházet a získávat je, píše organizace. Vyzvala zadavatele tendrů a instituce, které dotace rozdělují, aby u uchazečů skutečné majitele zjišťovali a při případném střetu zájmů zájemce ze soutěže vyloučili. TI poukazuje na to, že zadavatelé zakázek musí podle zákona u uchazečů majitele zjišťovat. Mohou nahlížet do rejstříků v zemích EU. Ve slovenské databázi je dokument Agrofertu, který Babiše uvádí jako jednoho z vlastníků, popsala organizace. Podle šéfa TI Ondračky má premiér pouze dvě možnosti: rezignovat, nebo prodat mediální část Agrofertu.

Kritici Babiše vnímají předpokládaný verdikt úřadu jako přelomový. Podle britského deníku The Guardian by verdikt černošického úřadu mohl ovlivnit i vyšetřování, které vede Evropská komise. „Jde o vůbec první českou instituci, která prohlásila, že premiér ovládá Agrofert, a to i přesto, že ho vložil do svěřenských fondů, aby se tak vyhnul jakémukoliv obvinění z protiprávního jednání,“ napsal list. Evropskou komisi vyzval k prošetření údajného střetu zájmů Andreje Babiše loni v prosinci Evropský parlament. Komise také na popud europoslanců zastavila proplácení českých žádostí o dotace pro Agrofert. Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert ve střetu zájmů není.