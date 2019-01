Evropští auditoři míří do Prahy. Kontrolovat budou dotace pro Agrofert a údajný Babišův střet zájmů

Do Česka přijíždí kontroloři z Evropské unie. Zkoumat budou možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Tedy to, zda on a holding Agrofert neporušují nedávno zpřísněná pravidla pro rozdělování eurodotací. Výsledky zveřejní Evropská komise nejpozději v dubnu.