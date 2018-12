Auditoři Bruselu přijedou zkoumat podezření na Babišův střet zájmů při čerpání evropských dotací

Nový prvek do pohledu na střet zájmů vnesl právě již zmíněný článek číslo 61. Ten výrazně zpřísňuje podmínky, kterých osob a jejich politických pozic se konflikt zájmů týká.

Byl přijat letos v srpnu a teprve v těchto dnech byl k němu vydán velmi obecný výklad, uvedla k tomu ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO). Místopředsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Martina Dlabajová (nestr. za ANO) v pořadu uvedla, že s novým článkem se sžívají všechny státy a sama komise uznává, že ještě není jeho jasná interpretace.

První místopředseda KDU-ČSL, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka ke zpřísnění podmínek v pořadu Devadesátka ČT24 uvedl, že pokud by se braly absolutně, nemohl by být v minulosti ani on ministrem. Dokonce by to nemohl být nikdo z tradičních lékařských či třeba právnických rodin, protože v článku 61 je podle něho nejen odkaz na rodinného příslušníka, ale i na osobu „citově blízkou“. Takový výklad by zasáhl i nejednoho europoslance. „Je to otázka míry a přiměřenosti,“ uvedl Jurečka.

Dodal, že on po nástupu do ministerské funkce ukončil činnost jako OSVČ, svou farmu (22 hektarů) převedl na manželku a bratra. Ti pak už nenárokovali žádné investiční dotace, ani žádný nárok na zelenou naftu. „Jediné, co tato farma dostává, je základní platba na plochu,“ doplnil.