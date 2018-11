Sbližování životní úrovně států EU je podle Pellegriniho důležité pro boj s populismem

Zástupci většiny členských států evropského bloku se sešli na jednání v Bratislavě před prosincovým summitem, kteří by se na schůzce měli zabývat příštím sedmiletým rozpočtovým rámcem Unie. Český premiér Andrej Babiš pak už před odletem do Bratislavy řekl, že pro Českou republiku je politika soudržnosti prioritou a že její rozpočet by měl být zvýšen.

Evropská komise navrhla na roky 2021 až 2017 omezit peníze na společnou zemědělskou politiku i na politiku soudržnosti. Naopak chce posílit financování priorit, jako je lepší správa hranic, investice do výzkumu a inovací, vzdělávání či digitální ekonomiky.