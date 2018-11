Z Itálie se může vyklubat zhouba eurozóny. Jedna z nejzadluženějších zemí chce problémy řešit dalšími dluhy

Ještě před krizí se podíl lidí bez práce nacházel pod sedmi procenty, pak ale rostl a jejich počty kulminovaly v roce 2014, kdy nezaměstnanost činila 12,7 procenta. Ještě horší situace panovala mezi mladými do 24 let, kde bylo bez práce přes 40 procent lidí.

„Na italské ekonomice není znát, že uplynulo již deset let od propuknutí světové hospodářské krize,“ konstatuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Jasně to ukazují základní makroekonomická data. „Velkou italskou bolístkou je míra nezaměstnanosti přesahující 10 procent,“ potvrzuje analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Z globálního hlediska se navíc Římu na lepší časy neblýská, prognózy dalšího vývoje čím dál častěji mírní optimismus. Italská ekonomika už teď mezikvartálně neroste, ale pouze stagnuje, poznamenal Cihlář. Sama italská vláda v říjnu snížila výhled letošního meziročního růstu ekonomiky na 1,2 procenta z dříve udávaných 1,5 procenta.

„Víceméně se země vyvíjí jako zbytek eurozóny – na počátku roku se vše zdálo skvělé, od té doby očekávání klesají. Stále ještě jsou data lepší než prakticky kdykoliv od roku 2012, ale zaostávají za výkonem země před krizí v roce 2008,“ komentuje kondici italského hospodářství portfolio manažer NN Investment Partners Michal Špaček.

Zadlužení, které těžko hledá srovnání

Výkon tamního hospodářství tak podle Cihláře jednoduše není takový, aby země dokázala úspěšně redukovat svůj dluh, který dosahuje zhruba 131 procent HDP, což je – opět po Řecku – druhý nejhorší výsledek v Evropské unii (a ve světě je na tom hůř jenom Japonsko a Libanon). Pokud ale dluh vyčíslíme v konkrétní hodnotě, dluží země 2,3 bilionu eur (téměř 60 bilionů korun), a to už je číslo, které nemá v Unii srovnání.

Portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler mluví v případě Říma o chronicky vysokém zadlužení. „Vede to k vynakládání značného množství finančních prostředků jen na splácení dluhů,“ podotkl Křeček.

„Je však třeba říci, že Itálie od svého vstupu do eurozóny postupovala v oblasti veřejných financí poměrně odpovědně. Odpovědněji než Německo. Římu se totiž od přijetí eura celkem soustavně daří, na rozdíl od Německa, vykazovat primární rozpočtový přebytek. Primární přebytek neobsahuje platby za obsluhu dluhu. To, co tedy italské veřejné finance stahuje dolů, jsou dluhy nahromaděné od 60. do 80. let minulého století, tedy před přijetím eura,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.