Italové před Unií necouvnou. Svůj rozpočet na příští rok upravovat nebudou

Evropská komise minulý měsíc odmítla návrh italského rozpočtu kvůli velkému zvýšení rozpočtového schodku. Brusel tehdy také uvedl, že Řím je v odhadu růstu hrubého domácího produktu příliš optimistický.

Vicepremiér Matteo Salvini po úterním jednání kabinetu uvedl, že deficit zůstane na úrovni 2,4 procenta HDP a že vláda odhaduje růst hrubého domácího produktu o 1,5 procenta. Řím bude podle něj prodávat více aktiv a pečlivě dohlížet na výdaje.

Zadlužení Itálie činí 131 procent HDP a je po Řecku druhé největší v Evropě, uvedla agentura Reuters. Někteří ministři financí eurozóny se obávají, že situace v Itálii by mohla vést k potížím se splácením jejích závazků. Podobný stav před několika lety ohrožoval samotnou existenci eura, když po roce 2009 zasáhl Řecko, Španělsko, Portugalsko a Kypr.

Kritika ze strany měnového fondu

Plán italské vlády výrazně zvýšit výdaje představuje riziko a činí ekonomiku zranitelnou. Zemi by mohly vzrůst úroky z půjček a ekonomika se může propadnout do recese, vyplývá z hodnocení Mezinárodního měnového fondu (MMF).

MMF varoval, že případné zvýšení ekonomického růstu způsobené plánovanými vyššími výdaji bude jen dočasné a převyšují ho výrazná rizika prudkého poklesu. Dokonce i velmi mírné nepříznivé šoky, jako zpomalení růstu nebo zvýšení rozdílu mezi výnosy desetiletých státních dluhopisů italské a německé vlády, by zvýšilo dluh a nebezpečí, že Itálie bude nucena k velké fiskální konsolidaci. To by pak mohlo zemi uvrhnout do recese.