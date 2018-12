Zastavení dotací se týká jen Agrofertu, ujišťují ministři. O situaci budou jednat v pondělí

Také podle ministerstva financí nehrozí, že by Evropská komise zastavila vyplácení dotací plošně. Úřad zároveň oznámil, že ani nebude zasílat do Bruselu žádosti o platby spojené s Agrofertem. Vyplácení evropských peněz totiž funguje tak, že dotace jdou v prvé řadě ze státních peněz a teprve dodatečně je EU administruje a zpětně proplácí státu.

Evropský parlament přijme ve čtvrtek usnesení k údajnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) ve vztahu ke skupině Agrofert a dotacím, které firma dostává. Ve středeční debatě zazněla od komisaře pro rozpočet slova o pozastavení dotací, česká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) však ujistila, že se týkala výhradně dotací pro Agrofert – nikoli pro celé Česko. „Dotace byly pozastaveny do vyjasnění problému pouze Agrofertu,“ uvedla Dostálová.

„Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí. Toto opatření neznamená provedení finanční opravy,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Sám Andrej Babiš ujistil, že ministerstva jsou ve spojení s Evropskou komisí. Spor se podle něj týká výkladu nového znění evropské směrnice, která se věnuje střetu zájmů. „Je to nová věc a otázka na právníky. Jsme přesvědčeni, že se to vysvětlí,“ míní. Zároveň odmítl, že by se problém týkal přímo jeho. „Já s tou společností nemám nic společného,“ uvedl. Že se Evropský parlament situací zabýval, označil za kampaň. Již ve středu kritizoval české europoslance, debatu považuje za jejich předvolební tah, ačkoli ji iniciovala frakce evropských Zelených, ve které žádný český zástupce není.

Situací kolem svého předsedy, jeho bývalé firmy a dotací pro ni se bude zabývat i česká vláda, ale nejspíše až v pondělí. „Ráno jsem mluvil s premiérem a on mě informoval, že v pondělí na vládě nám asi ministerstvo financí podá informaci,“ uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Ujistil, že jako předseda menší koaliční strany považuje pozastavení plateb za vážnou věc. „Pro mě je samozřejmě klíčové, aby problémy Agrofertu neohrozily vyplácení pro celou Českou republiku,“ dodal.