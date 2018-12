Babiš odmítl, že by měl vliv na dotace pro Agrofert. Debatu europoslanců považuje za předvolební tah

Právní služba Evropské komise a také frakce evropských Zelených tvrdí, že by Andrej Babiš mohl mít prospěch z činnosti Agrofertu, byť jej převedl do svěřenského fondu. Evropští poslanci budou o Babišovi večer debatovat a ve čtvrtek by mohli k záležitosti přijmout usnesení.

Sám český premiér předem odmítl, že by byly obavy Komise a Evropského parlamentu podložené. „Žádný střet zájmů nemám, řídím se podle našich zákonů. S Evropskou komisí jsme v kontaktu a já předpokládám, že se to vyřeší,“ zdůraznil. Odmítl zároveň, že by ze své politické funkce vůbec mohl ovlivňovat, které evropské dotace Agrofert dostává. „Fondy jsou kontrolované, Evropská unie tady má auditní orgán. Já do toho vůbec nezasahuju,“ ujistil.

To však zpochybnil europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09/EPP). Podle něj kroky Babišova kabinetu ukazují opak toho, co premiér tvrdí. „Česká vláda velmi aktivně vyjednávala proti návrhu Evropské komise, aby dotace nesměřovaly do velkých firem. Česká vláda se jednoznačně staví proti tomu, aby byly přijaty Evropskou komisí navrhované stropy plateb pro zemědělce. To vše jsou body, ve kterých mají firmy Andreje Babiše na tom zájem, protože tyto dotace čerpají,“ uvedl.