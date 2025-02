Zelenskyj měl využít tlumočníka, míní bývalý ministr

„Prezident Ukrajiny nereagoval na spoustu předchozích útoků a zpochybnění. Rozbuškou byla intervence JD Vance, který si nebral servítky. To postavilo Zelenského do naprosto nemožné situace,“ dodal Petříček.

„K této roztržce nemělo dojít, viděl to celý svět. Tato roztržka znamená, že cena za návrat Ameriky do hry bude stát Ukrajinu sypání si popela na hlavu. Chápu napětí prezidenta Zelenského, ale on je hostem a obnovit vztahy s USA bude po tomto jednání velký úkol. Neměl připustit, aby se debata takto rozostřila, myslím si, že je to nezvládnutá diplomacie,“ hodnotí Svoboda.

Tlumočení dává víc prostoru rozmyslet si odpověď

„K některým nedorozuměním podle mého soudu došlo i kvůli tomu, že Zelenskyj nevyužil při rozhovoru tlumočníka. Z ukrajinské strany to byla chyba. V těch kritických momentech přispěla jeho neschopnost přesně vyjádřit, co myslí, k reakci na americké straně,“ podotkl Petříček. Svoboda dodal, že tlumočení umožňuje zvolnit tempo konverzace a dává státníkům více času si odpověď připravit. Také si myslí, že se ukrajinský tým mohl na jednání lépe připravit.

„Domnívám se, že se nejedná o konec jednání. To, co předvedl republikánský senátor, že vyzval Ukrajinu k výměně prezidenta, to je absurdní, to je nemístné, ale reflektuje to postoj administrativy prezidenta Trumpa. Oni nejsou s prezidentem Zelenským komfortní,“ poznamenal Bříza. Americký prezident už v uplynulých dnech vystupňoval kritiku na adresu Zelenského a mimo jiné jej nazval „diktátorem bez voleb“, přestože jejich konání znemožňuje válečný stav vyvolaný otevřenou ruskou invazí. Jonáš se domnívá, že vyprovokování Zelenského, ke kterému na setkání v Oválné pracovně došlo, byl záměr.