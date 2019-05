Babiš: Zprávu o údajném střetu zájmů kvůli dotacím pro Agrofert jsem nedostal, nevím o ní

Premiér předloni vložil Agrofert kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu. Podle Pirátů i české pobočky protikorupční organizace Transparency International má Babiš na Agrofert nadále vliv, což je v rozporu s unijními pravidly. Premiér to už dříve odmítl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve středečním Interview ČT24 řekl, že Evropská komise se v případě dotací pro Agrofert chová nestandardně. „Komise tvrdila, že to bude v lednu, pak že to bude v březnu, eurokomisař Oettinger opakovaně – i mně osobně – říkal, že budou ty výsledky zveřejněny. No a pak to poslali české vládě, máme tady dva měsíce na reakci, a mezitím uběhl rok.“

Rozhodli se proto zažalovat Evropskou komisi u Soudního dvoru EU pro nečinnost. „Padni komu padni. A pokud je někde v Evropské unii porušována legislativa nebo nařízení platné v danou chvíli, Evropská komise se tím zabývá od loňského roku a není schopná to během jednoho roku ani vyřešit, ale pak ani odpovědět, tak je potřeba to řešit. Zákony platí pro každého. Hlavně jsou to vaše i moje peníze, o které se jedná,“ prohlásil Bartoš.