KSČM by měla dál podporovat Babišovu vládu, shodli se delegáti

Komunistí chtějí v červenci zhodnotit, zda se daří prosadit jejich programové body, se kterými vládu podpořili. „To, že probíhají demonstrace, pro nás ještě neznamená, že máme slevit ze svých sedmi bodů programu,“ uvedl Filip. Podle něj ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) neudělala žádný krok, který by zpochybnil fungování justice. „Na druhou stranu, my jsme velcí kritici současného systému,“ dodal Filip.

Po 27 letech chystá KSČM nový program

Po téměř třech desetiletích také budou komunisté měnit základní programový dokument. Nyní se řídí takzvaným kladenským programem z roku 1992. V něm se uvádí, že cílem KSČM je „vybudovat moderní socialistickou společnost“, která má být společností svobodných a rovnoprávných občanů. Dokument byl přijat v době, kdy komunisty vedl Jiří Svoboda.

Nový program by měl odrážet změny, kterými Česko za třicet let prošlo, například jeho začlenění do Evropské unie. Program chtějí komunisté schválit na sjezdu v dubnu příštího roku, stejně jako změnu stanov.

Stanovy, o jejichž novém znění diskutovali na konci dubna, mají podle Filipa vést k větší flexibilitě rozhodování. Reagovat by měly mimo jiné na úbytek členů. Změny by podle předsedy Vojtěcha Filipa měly také zajistit lepší propojení mezi členskou základnou, sympatizanty KSČM a zastupiteli na úrovni obcí a krajů a poslanci.