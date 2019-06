Ministryně Benešová představila novelu zákona o státním zastupitelství. Měla by platit až od roku 2022

Ministerstvo spravedlnosti poslalo už ve čtvrtek do připomínkového řízení návrh novely, která mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanovuje délku jejich funkčního období na sedm let.

Účinnost zákona od roku 2022 kritizuje také ředitel české odbočky organizace Transparency International David Ondráčka. „Rok 2022 je výsměch, musí to být brzo. Jinak současná vládní garnitura může P. Zemana později vyhodit, dát tam svého člověka (buď kompetentního, nebo zastavovače), ten bude prakticky neodvolatelný,“ napsal na Twitteru.

Unie státních zástupců má k návrhu několik výhrad, i když podle ní obsahuje i nepochybně kladné body.

Jak návrh Benešové, tak opoziční počítají s tím, že vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kárného soudu. „Ruší se dosavadní možnost vlády bez uvedení důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce, rovněž tak jako oprávnění ministra spravedlnosti odvolat ostatní vedoucí státní zástupce pro závažné porušení povinnosti vyplývající z výkonu této funkce,“ napsalo ministerstvo.

Opoziční poslanci navrhují funkční období pro nejvyšší státní zástupce desetileté, pro ostatní vedoucí žalobce též sedmileté. Návrhy ministerstva i opozice vycházejí i nadále z toho, že nejvyššího státního zástupce může jmenovat pouze vláda na návrh ministra spravedlnosti. Ostatní vedoucí státní zástupce jmenuje ministr na návrh nadřízeného vedoucího žalobce nebo nejvyššího státního zástupce.

Ve funkci nejvyššího státního zástupce jenom jednou

Novely nově stanovují minimální požadavky na osoby, které mohou být do funkce jmenovány. Kromě obecných podmínek jde o minimální délku předchozí praxe. Obě novely se ve stanoveném počtu let mírně liší, v případě kandidáta na nejvyššího státního zástupce se ale shodují v tom, že by měl mít nejméně desetileté zkušenosti z pozice žalobce nebo soudce.

Nejvyšší státní zástupce nemůže být podle obou návrhů jmenován opakovaně. Vládní návrh počítá s tím, že ani vrchní a krajští žalobci nemohou u téhož zastupitelství vykonávat funkci vedoucího státního zástupce dvakrát po sobě, okresní žalobce může maximálně dvakrát.

Znamená to, že Pavel Zeman by se po účinnosti novely už nemohl o funkci ucházet. „Bude to muset být někdo nový,“ uvedla Benešová. Vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan by podle ní ve funkcích pokračovat mohli, ovšem museli by si vyměnit státní zastupitelství, na kterých působí, tedy pražské a olomoucké.

Opozice navrhuje u vrchních, krajských i okresních státních žalobců možnost vykonávat funkci u téhož zastupitelství dvakrát po sobě.