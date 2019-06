Průzkum: Babišovu tvrzení, že Kněžínkův konec nesouvisí s Čapím hnízdem, většina lidí nevěří

O nezávislosti soudů a státních zastupitelství na politické reprezentaci jsou přesvědčeni častěji mladí lidé do 29 let a lidé s vysokoškolským vzděláním. Z hlediska politické orientace to jsou častěji příznivci ANO, ČSSD, KDU-ČSL a pravicových stran ODS a TOP09. Nejkritičtěji se k situaci staví podporovatelé KSČM či SPD.

Rozruch okolo resortu spravedlnosti vyvolal dubnový odchod ministra Jana Kněžínka (za ANO). Místo něj nastoupila Benešová. Následné demonstrace v centru Prahy i v regionech to vyvolalo i kvůli souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

Policie totiž den před oznámením změny v resortu navrhla obžalovat premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v kauze Čapího hnízda.

Babišovým slovům k výměně v resortu spravedlnosti lidé častěji nevěří

Premiér sám se nechal slyšet, že změna ve vedení resortu nesouvisí s Čapím hnízdem. Toto Babišovo tvrzení považuje za věrohodné čtvrtina respondentů průzkumu, zatímco 60 procent dotázaných tomuto tvrzení určitě, nebo spíše nevěří. Zbývajících 15 procent neodkázalo situaci posoudit.