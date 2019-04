„Benešová Marie, mé zločiny zakryje“. Na stovce míst se demonstruje proti nové ministryni a Babišovi

Ve 105 městech po celém Česku vyšli vpodvečer lidé do ulic na podporu nezávislé justice. Den před jmenováním prezidentovy poradkyně Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti je organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii. Demonstranti upozorňují na podle nich podezřelou výměnu ministra spravedlnosti oznámenou den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.