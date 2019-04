Kněžínkův náhlý konec politiky překvapil. Opozice vidí souvislost s posunem v kauze Čapí hnízdo

„Neměl jsem žádné signály o tom, že by se chystal odejít,“ uvedl Hamáček v reakci na Kněžínkův krok. Filip řekl, že komunisté neměli k ministrovi spravedlnosti velké výhrady. Souvislost s případem Čapího hnízda na rozdíl od opozice nevidí. „Teprve teď se to dostává do pravomoci resortu spravedlnosti, předtím to bylo v resortu vnitra. Naopak takový krok spíše zvýší tlak na státní zastupitelství jako systém a to příliš nepomůže ani té kauze, ani ministerstvu spravedlnosti,“ konstatoval Filip.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je přesvědčen, že Kněžínek odchází z rozhodnutí Andreje Babiše. „A teď je otázka, jaká je souvislost mezi rozhodnutím Andreje Babiše vyměnit ministra spravedlnosti a jeho kauzou. Jeho trestní kauza postupuje do další fáze, jde k obžalobě, a tedy celou kauzu ponese nyní státní zastupitelství, nikoli policie. A ve stejnou chvíli se mění ministr spravedlnosti, který má obrovský vliv na personální složení státního zastupitelství,“ říká někdejší ministr spravedlnosti.

Podle Pospíšila se nabízí možné vysvětlení, že skrze prezidentovi loajální postavu v čele resortu spravedlnosti může premiér chtít ovlivnit průběh kauzy Čapí hnízdo. V případě, že by snad Marie Benešová chtěla odvolávat vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, nebo dávat návrh na odvolání Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, byli bychom podle Pospíšila „banánovou republikou“.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru uvedl, že Kněžínek pod tlakem rezignoval. „Životnost ministrů v Babišově vládě je tak krátká, že si nestačím ani aktualizovat tabulku,“ uvedl.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek novinářům řekl, že ho Kněžínkova rezignace překvapila. „Považuji to za velmi nestandardní, když před pár dny vyšetřovatelé odevzdali spis Čapího hnízda státním zástupcům. Právě v tuto chvíli měl ministr spravedlnosti prokázat odvahu a hájit nezávislost českého soudnictví a vyšetřování,“ řekl. Odstoupení považuje za projev zbabělosti.

„Nestabilita této vlády kulminuje právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího státního zástupce Zemana, o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje,“ napsal předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.