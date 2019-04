Policie předala spis v kauze Čapí hnízdo státnímu zástupci. Komplot, tvrdí Babiš

„Spisový materiál byl společně s konečným návrhem předložen státnímu zástupci. Po nastudování kompletního spisového materiálu rozhodne státní zástupce o podání obžaloby nebo vyřízení věci jinak. Obsah konečného návrhu policejního orgánu nebudeme v současné době blíže specifikovat,“ uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

„Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot,“ reagoval předseda vlády Andrej Babiš (ANO). „Je to spis, který se vysílá on-line,“ podotkl. Dodal, že nevidí důvod, aby o záležitosti jednala koalice.