Policie a žalobci prověří tvrzení Babišova syna. „Nikdo ho neunesl, je psychicky nemocný,“ říká premiér

„Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolární chorobou,“ napsal. „Mého syna nikdo neunesl, z ČR odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal. Odmítám tuto manipulaci a nehorázný tlak novinářů na orgány činné v trestním řízení. Je mi líto, že se tady pořádá hon na moji rodinu, který jsem jim svým vstupem do politiky způsobil.“

Televize Seznam tvrdí, že objevila Babišova syna, kterého se kvůli kauze Čapí hnízdo snaží najít policie. V rozhovoru s novináři Andrej Babiš mladší uvedl, že se proti své vůli dostal na Krym, kam ho dopravil manžel psychiatričky a členky hnutí ANO Dity Protopopové, která napsala zprávu o jeho zdravotní nezpůsobilosti k trestnímu stíhání.

Uvedl taky, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž on i jeho otec čelí obvinění, podepisoval nějaké dokumenty. Podle svých slov ale nevěděl, co podepisuje. Právě rodinnou vazbou hájil premiér své kroky v celém sporu kolem dotace.

Policie se bude tvrzením Babiše mladšího zabývat

Policie se bude zabývat tvrzením syna premiéra Babiše o tom, že ho otcovi lidé drželi na Krymu. Kriminalisté osloví také novináře serveru Seznam Zprávy, v jejichž reportáži informace zazněly. Policie to v úterý uvedla na Twitteru.

Policie ČR se informacemi uvedenými ve včerejším dílu pořadu Zvláštní vyšetřování v TV Seznam důkladně zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost. Kontaktovat proto bude samozřejmě i autory reportáže. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 13, 2018

„Policie ČR se informacemi uvedenými ve včerejším (pondělním) dílu pořadu Zvláštní vyšetřování v TV Seznam důkladně zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost. Kontaktovat proto bude samozřejmě i autory reportáže,“ uvedli policisté.

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) se ve svém prohlášení odmítlo vyjádřit ke kauze Čapí hnízdo. Uvedlo ale, že dalo podnět pražským městským žalobcům, aby prověřili tvrzení syna premiéra Andreje Babiše mladšího o tom, že ho kvůli kauze Čapí hnízdo spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu.

„V části týkající se podezření ze zbavení osobní svobody či únosu, jak bylo naznačeno při rozhovoru reportérů s panem Andrejem Babišem mladším, Nejvyšší státní zastupitelství sděluje, že již dalo podnět Městskému státnímu zastupitelství v Praze k prověření daného podezření,“ uvedlo NSZ.

Národní ústav duševního zdraví v úterý na Facebooku napsal, že Protopopová v něm pracuje na malý úvazek a že vedení ústavu informace serveru prověří. „Vedení ústavu tyto informace důkladně prověří, neboť jeho prvotním posláním je hájit zájmy pacienta a respektovat lékařské tajemství. Do ukončení tohoto prověřování se k dané věci tedy nebudeme vyjadřovat,“ uvedl ústav.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a další lidé včetně Babišových příbuzných jsou v kauze Čapí hnízdo stíhaní kvůli podezření z dotačního podvodu. Samotný premiér i firma Agrofert však obvinění odmítají.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.