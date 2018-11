Seznam TV: Syn premiéra Babiše byl kvůli kauze Čapí hnízdo držen na Krymu

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové. „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji,“ řekl nyní Babišův syn serveru Seznam Zprávy.

Babišův syn řekl ve Švýcarsku novinářům ze Seznam TV, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO, které vede premiér Andrej Babiš.

Představitelé sněmovních opozičních stran v reakci na vyjádření Babišova syna žádají, aby premiér situaci vysvětlil. „Zítra (v úterý) navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu KDU-ČSL vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě,“ sdělil na twitteru místopředseda lidovců Marian Jurečka.

„Zjištěné skutečnosti mohou znamenat velký skandál. České soudy musí teď v první řadě určit znalce, který posoudí, zda je Andrej Babiš mladší skutečně nezpůsobilý trestního řízení, nebo jde jen o účelové vyhýbání se trestnímu stíhání,“ uvedl na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a další lidé včetně Babišových příbuzných jsou v kauze Čapí hnízdo stíhaní kvůli podezření z dotačního podvodu. Samotný premiér i firma Agrofert však obvinění odmítají.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.