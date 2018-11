V pátek před odletem do Bruselu Babiš připustil, že může být z funkce odvolán, sám ale podle svých slov odstoupit nehodlá. „Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují. Nikdy,“ zdůraznil. V té souvislosti také popřel, že by v Česku byla vládní krize.

Celou záležitost ohledně údajného únosu svého syna vnímá premiér jako puč a akci hodnou rozvědky.