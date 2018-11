V případě pádu vlády pověří prezident sestavením kabinetu znovu Babiše

„Moje prognóza – že to skončí, že se to rozplyne,“ řekl ke kauze Zeman. „Stalo se stručně řečeno to, že pár revolverových novinářů přepadl v jeho švýcarském bytě duševně nemocného muže a zveřejnil záznam tohoto rozhovoru. Nestalo by se nic, protože ten záznam není příliš zajímavý, kdyby ten muž nebyl synem ministerského předsedy,“ uvedl Zeman.

I záznam rozhovoru podle prezidenta nasvědčuje, že je Andrej Babiš mladší duševně nemocný. „Je to docela obyčejný hyenismus odpovídající úrovni české žurnalistiky,“ prohlásil k reportáži prezident.

„Pražský dav si dnes jako obvykle zahuláká,“ doplnil Zeman v narážce na večerní demonstraci, kdy se na pražském Václavském náměstí sešly tisíce lidí, kteří požadovali demisi premiéra.