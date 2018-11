Policie ověřuje nejnovější zprávu z e-mailu Babišova syna, v níž autor obviňuje premiéra ze lži a žádá o zprostředkování kontaktu

Politické napětí vyvolala pondělní reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos.

Ve čtvrtek odpoledne ale televize Seznam zveřejnila další zprávu odeslanou z e-mailu Babiše juniora.

„Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem‘ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ‚dozorem‘ ve Švýcarsku, ale volný. Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu‘. Jestli je člověk opravdu unesený, nebo ne, je jedna záležitost, ale to, že můj pečovatel řekne: ‚Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený (v psychiatrické léčebně)‘, je druhá. Přeji si být telefonicky v kontaktu s Policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska. Možná mi to za ten trik se skrytou kamerou vybavíte,“ citují Seznam Zprávy údajný e-mail.

Policie a žalobci svolali tiskovou konferenci

Policie už oznámila, že aktuální informace zveřejněné na portálu Seznam Zprávy ověřuje, komunikuje se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem e-mailu neodkladné úkony dle zákona.

Policie v tuto chvíli ověřuje aktuální informace zveřejněné na portálu https://t.co/U90nUHqiEa, komunikuje se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem emailu neodkladné úkony dle zákona. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 15, 2018

Státní zástupci poté uvedli, že na pátek svolali tiskovou konferenci. „Je naplánovaný společný brífink Policie České republiky a Městského státního zastupitelství. Čas upřesníme, ale předběžně to bude dopoledne. Téma se bude vztahovat ke kauze Čapí hnízdo i kauze údajného únosu Andreje Babiše mladšího,“ uvedl pro server Echo24 mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek dopoledne na Facebooku poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna údajně trpícího schizofrenií. Protopopov mu věnoval 2,5 roku svého života, uvedl předseda vlády.

Sám Petr Protopopov v rozhovoru pro deník Právo odmítl, že by unesl Babišova syna na Krym a držel ho tam proti jeho vůli. Andreji Babišovi mladšímu prý dělal asistenta.